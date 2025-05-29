Губернатор Ставрополья рассказал, что Гурциева ждала новая должность

Вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Он буквально в это воскресенье должен был уехать опять на модуль обучения, потом две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края», — написал он.

До этого сообщалось, что после подрыва Гурциева Следственный комитет (СК) завел уголовное дело об убийстве и приобретении взрывчатки.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Позже в оперативных службах подтвердили гибель двух мужчин при взрыве. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей, стоявших рядом с жилым домом.

На следующий день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл личность одного из убитых. По его словам, специалисты рассматривают все версии произошедшего, в том числе теракт.

Ранее в Верховной раде признали причастность Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.