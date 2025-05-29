В российском городе накрыли группу участников нежелательной организации

В Балахнинском округе Нижнего Новгорода сотрудники местного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали участников «Всеукраинского духовного центра «Возрождение»» (признан в РФ нежелательной организацией). Об этом сообщает News NN в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело.

«Силовики рассказали, что ячейка запрещенной структуры насчитывала до десяти человек»‎, — сказано в сообщении.

Уточняется, что руководитель организации находится под подпиской о невыезде.

29 мая в Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 46-летнего мужчину, который участвовал в «Правом секторе» (организация запрещена в России). Уточняется, что Александра Вербу признали виновным по по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

19 мая сообщалось, что в российском регионе нашли заключенного, участвовавшего в террористической организации. По данным Федеральной службы безопасности, мужчина, осужденный за государственную измену и отбывавший наказание в колонии Республики Хакасия, был участником украинской террористической организации и принимал участие в боях в Мариуполе в Донецкой народной республике.

Ранее жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.