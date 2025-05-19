В российском регионе нашли заключенного, участвовавшего в террористической организации

Мужчина, осужденный за государственную измену и отбывавший наказание в колонии Республики Хакасия, был участником украинской террористической организации и принимал участие в боях в Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении республиканского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет ТАСС.

Известно, что мужчину этапировали из Москвы в Хакасию осенью прошлого года. Правоохранители установили, что осужденный, будучи работником промышленного предприятия, выдал представителю украинской стороны государственную тайну.

Позже силовики узнали, что в 2022 году заключенный вступил в ряды запрещенной в России украинской террористической организации и участвовал в боях против Вооруженных сил России в Мариуполе и на заводе «Азовсталь». Также он проводил обучение членов нацформирования.

Уголовное дело в отношении мужчины завели по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»).

15 мая сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

По данным правоохранителей, мужчина из Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельную бомбу и спрятал ее в тайник. Предполагалось, что устройство будет использовано для теракта на территории ЛНР. Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Ранее жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.