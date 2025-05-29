Суд в ЛНР приговорил к 5,5 года колонии участника «Правого сектора»

Прокуратура: в Луганске мужчине дали 5,5 года за участие в «Правом секторе»

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 46-летнего мужчину, который участвовал в «Правом секторе» (организация запрещена в России). Об этом сообщает прокуратура ЛНР в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что Александра Вербу признали виновным по по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Вербу к 5 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

19 мая сообщалось, что в российском регионе нашли заключенного, участвовавшего в террористической организации. По данным Федеральной службы безопасности, мужчина, осужденный за государственную измену и отбывавший наказание в колонии Республики Хакасия, был участником украинской террористической организации и принимал участие в боях в Мариуполе в Донецкой народной республике.

Известно, что мужчину этапировали из Москвы в Хакасию осенью прошлого года. Правоохранители установили, что осужденный, будучи работником промышленного предприятия, выдал представителю украинской стороны государственную тайну.

Ранее жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.