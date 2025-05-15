Жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Симферопольского района, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021 году мужчина связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджеры и предложил свою помощь в действиях, направленных против России.

Осенью 2024 года мужчина получил задание найти и забрать из тайника взрывные устройства и компоненты к ним, а затем хранить их до новых инструкций. Однако реализовать план он не успел — его задержали сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю.

Теперь уголовное дело передадут в Верховный суд республики Крым.

До этого на двух жителей Севастополя, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, завели уголовные дела. По данным ФСБ, мужчин подозревают в сборе информации и подготовке терактов против армии России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

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