На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Прокуратура: жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с СБУ
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Симферопольского района, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021 году мужчина связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджеры и предложил свою помощь в действиях, направленных против России.

Осенью 2024 года мужчина получил задание найти и забрать из тайника взрывные устройства и компоненты к ним, а затем хранить их до новых инструкций. Однако реализовать план он не успел — его задержали сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю.

Теперь уголовное дело передадут в Верховный суд республики Крым.

До этого на двух жителей Севастополя, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, завели уголовные дела. По данным ФСБ, мужчин подозревают в сборе информации и подготовке терактов против армии России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами