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Общество
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Белый дом дал понять, что может применить против Гарварда административные меры

Reuters: США могут применить против Гарварда административные меры
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Ann Wang/Reuters

Администрация Соединенных Штатов дает понять, что готова принять административные меры против Гарвардского университета. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно иску, власти предупредили Гарвард о готовности отозвать лицензию вуза на прием студентов по обмену. Университет должен дать свой ответ в течение 30 дней.

25 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет должен предоставить данные по обучающимся в нем иностранным студентам.

Позднее Белый дом приостановил проведение новых собеседований для выдачи студенческих виз иностранцам, связанным с Гарвардом.

29 мая госдеп США инициировал проверку виз всех иностранных граждан, связанных с Гарвардским университетом, включая не только студентов, но и сотрудников учебного заведения.

Ранее сообщалось, что среди иностранных студентов Гарварда началась паника на фоне решений властей США.

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