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Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

Трамп: Гарвард должен предоставить данные по иностранным студентам
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Evan Vucci/AP

Гарвардский университет должен предоставить данные по обучающимся в нем иностранным студентам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Гарварду также стоит перестать требовать финансирования со стороны правительства США. По его словам, в распоряжении университета находится $52 млн.

22 мая США лишили Гарвардский университет лицензии на прием иностранных студентов, что фактически означало блокировку их въезда в страну. Учебное заведение немедленно отреагировало, подав в суд на федеральное правительство, и уже 23 мая суд временно приостановил действие спорного решения.

Руководство вуза расценило действия властей как акт политического давления и мести — в частности, за отказ Гарварда поддержать инициативы Белого дома, включая запрет на прием студентов, которых правительство сочло «враждебными американским ценностям».

Ранее администрация Трампа лишила Гарвард грантов на $450 млн.

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