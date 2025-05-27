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В США отменили собеседования на визы для студентов

Politico: в США остановили собеседования на визы для студентов
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Faith Ninivaggi/Reuters

Руководство Соединенных Штатов временно остановило проведение собеседований на визы для студентов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на правительственные документы.

«Администрация распоряжается, чтобы посольства и консульские отделы США прекратили назначение новых собеседований для таких заявителей на студенческие визы», — говорится в телеграммой, распространенной аппаратом госсекретаря Марко Рубио.

По данным журналистов, это происходит на фоне того, что Белый дом изучает возможность введения обязательной проверки соцсетей иностранцев, которые подают заявления на учебу в США.

22 мая США лишили Гарвардский университет лицензии на прием иностранных студентов, что фактически означало блокировку их въезда в страну. Учебное заведение немедленно отреагировало, подав в суд на федеральное правительство, и уже 23 мая суд временно приостановил действие спорного решения.

Ранее Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам.

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