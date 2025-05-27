В США отменили собеседования на визы для студентов

Politico: в США остановили собеседования на визы для студентов

Руководство Соединенных Штатов временно остановило проведение собеседований на визы для студентов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на правительственные документы.

«Администрация распоряжается, чтобы посольства и консульские отделы США прекратили назначение новых собеседований для таких заявителей на студенческие визы», — говорится в телеграммой, распространенной аппаратом госсекретаря Марко Рубио.

По данным журналистов, это происходит на фоне того, что Белый дом изучает возможность введения обязательной проверки соцсетей иностранцев, которые подают заявления на учебу в США.

22 мая США лишили Гарвардский университет лицензии на прием иностранных студентов, что фактически означало блокировку их въезда в страну. Учебное заведение немедленно отреагировало, подав в суд на федеральное правительство, и уже 23 мая суд временно приостановил действие спорного решения.

Ранее Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам.