Госдеп США начал проверку виз иностранцев, связанных с Гарвардом

В Гарварде начнутся проверки виз всех иностранцев по инициативе госдепа США

Государственный департамент США инициировал проверку виз всех иностранных граждан, связанных с Гарвардским университетом, включая не только студентов, но и сотрудников учебного заведения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех высокопоставленных представителей ведомства.

В мае правительство США попыталось приостановить разрешение Гарварду на прием иностранных студентов в связи с тем, что университет не в состоянии обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинской деятельности активистов.

Сообщается, что университет подал ответный иск в федеральный суд в Бостоне (штат Массачусетс), который временно ограничил решение администрации США. Суд не позволил правительству лишить университет права принимать иностранных студентов.

После этого администрация США приостановила проведение новых собеседований для выдачи студенческих виз иностранцам, связанным с Гарвардом.

25 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет должен предоставить данные по обучающимся в нем иностранным студентам.

Ранее стало известно, что власти США намерены отзывать визы китайских студентов.