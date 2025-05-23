Стало известно, какие автомобили не годятся для работы в такси

Российские автомобили непригодны для работы в такси, заявил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Ни один из российских автомобилей не выдержит сроков, необходимых для работы в такси. Машина должна прожить хотя бы 500–700 тыс. километров в более-менее приличном состоянии», — сказал Попов.

Он привел пример, когда его отечественный автомобиль проехал всего 189 тыс. километров.

До этого были названы 8 автомобилей, которые допустят к работе в такси в России. В основном это отечественные автомобили, а также несколько китайских моделей.

Согласно закону о локализации автомобилей такси, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом исключение сделали для Калининградской области и Сибирского федерального округа, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, и для регионов Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили.