Отколовшийся в Альпах ледник почти полностью разрушил деревню в Швейцарии

Кусок ледника в швейцарских Альпах откололся и почти полностью разрушил местную деревню. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что деревня ранее была эвакуирована из-за риска оползня. Грязь и лед покрыли большую часть деревни Блаттен.

«На данный момент я могу сказать, что около 90% деревни затоплено или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа», — сообщил глава службы безопасности региона Стефан Ганзер.

В прошлом году в Сочи из-за ливней сошло 13 оползней, было повреждено восемь участков дорог. В городе также были зафиксированы нарушения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. На самых сложных участках вводился режим ЧС.

Позже сообщалось о наводнении в Архангельском районе Башкирии. Спасатели эвакуировали домашних животных из подтопленной деревни Азово.

Ранее в Австралии около 50 тысяч оказались в изоляции из-за наводнений.