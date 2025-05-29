Россияне ответили, какие страны ближнего зарубежья они хотят посетить

Более трети (39%) россиян из стран ближнего зарубежья хотели бы посетить Белоруссию, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,4 тыс. человек.

«Белоруссия, однозначно. Ни разу не была, но очень надеюсь когда-нибудь поехать», — сказала участница опроса.

Еще 12% опрошенных ответили, что хотят побывать в Узбекистане, в частности, посетить Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву. 8% респондентов отдали свой голос за Армению, 7% — за Азербайджан, 6% — за Казахстан. 3% выбрали Киргизию, 2% — Таджикистан.

При этом 14% участников опроса ответили, что хотели бы посетить все страны ближнего зарубежья.

«Очень жалею, что при советской власти не объездила все республики, хотя и жила в Киргизии три года. Работа, дети маленькие. А сейчас бы съездила снова посмотреть Бишкек. И, конечно, в Узбекистан», — сказала одна из опрошенных.

2% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что мечтают отправиться в Китай, Туркмению, Абхазию или Грузию. Оставшиеся 30% заявили, что никуда не хотят ехать.

Гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов до этого говорил, что Китай стал одним из самых доступных направлений для семейного отдыха россиян. Даже поездка в Турцию обойдется значительно дороже – в среднем путевки стоят 130 тыс. рублей на человека, в то время как отдохнуть в Поднебесной можно за 90 тыс. рублей на одного.

Ранее россиянам назвали главное правило безопасного отдыха детей в заграничном лагере.