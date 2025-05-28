Россиянам назвали главное правило безопасного отдыха детей в заграничном лагере

Желающим отправить ребенка в заграничный детский лагерь россиянам сначала следует проверить перевозчика – он должен являться строго туроператором по выездному туризму. Об этом в пресс-центре НСН сообщил гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов.

Организующая поездку фирма должна не просто состоять в реестре туроператоров, но и специализироваться на выездном туризме – это крайне важный нюанс, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что по закону ООО или ИП никогда не может являться туроператором.

«У внутреннего туризма фингарантия составляет 500 тысяч рублей, по выездному — 50 миллионов рублей, — пояснил Арзуманов. — Это гарантия того, что деньги лежат в «Турпомощи». Что бы ни случилось с туроператором, детей все равно вернут домой».

До этого глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова сообщила, что Краснодарский край возглавил рейтинг российских регионов, которые пользуются наибольшей популярностью у путешественников с детьми. Что касается зарубежных направлений, то в лидерах по спросу у семей с детьми остаются Абхазия и Белоруссия, отметила она.

Ранее эксперты объяснили, как подготовить ребенка к отдыху в детском лагере.