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Общество
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ФСБ обнародовала кадры допроса задержанного за шпионаж жителя ЛНР

ФСБ показала видео задержания жителя ЛНР в шпионаже в пользу Украины
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео оперативного задержания жителя Луганской народной республики (ЛНР), сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Кадры публикует РИА Новости.

При просмотре ролика можно заметить, как сотрудники ФСБ хватают мужчину и укладывают его на землю.

До этого задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что узнал место жительства военного коменданта Кременной и сообщил адрес знакомому Даниле, который служит в Вооруженных силах Украины. По словам подозреваемого, он хотел помочь Киеву.

Об аресте жителя ЛНР стало известно 29 мая. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Также сообщалось, что он поддерживали связь с разведкой Украины помощью мессенджера Telegram.

20 мая жительницу Севастополя приговорили к 15 годам лишения свободы, признав виновной в шпионаже в пользу Киева.

Ранее жительницу Херсонской области лишили свободы за шпионаж и хранение взрывчатки.

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