Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Украины

Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет «Крыминформ».

По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, женщина передавала украинской военной разведке информацию и фотографии, касающиеся объектов Черноморского флота.

В итоге ее признали виновной в государственной измене. Суд согласился, что переданная ею информация могла быть использована для нанесения ущерба безопасности России. Как уточнили в ведомстве, помимо тюремного срока, суд также назначил женщине штраф в размере 200 тыс. рублей.

Имя осужденной и дополнительные детали уголовного дела не разглашаются.

До этого в Луганской народной республике задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, мужчина из Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельную бомбу и спрятал ее в тайник. Предполагалось, что устройство будет использовано для теракта на территории ЛНР.

Ранее жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.