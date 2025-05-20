На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Украины

ФСБ: жительница Севастополя передавала Украине фотографии и данные объектов ЧФ
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет «Крыминформ».

По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, женщина передавала украинской военной разведке информацию и фотографии, касающиеся объектов Черноморского флота.

В итоге ее признали виновной в государственной измене. Суд согласился, что переданная ею информация могла быть использована для нанесения ущерба безопасности России. Как уточнили в ведомстве, помимо тюремного срока, суд также назначил женщине штраф в размере 200 тыс. рублей.

Имя осужденной и дополнительные детали уголовного дела не разглашаются.

До этого в Луганской народной республике задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, мужчина из Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельную бомбу и спрятал ее в тайник. Предполагалось, что устройство будет использовано для теракта на территории ЛНР.

Ранее жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами