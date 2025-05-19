Жительницу Херсонской области лишили свободы за шпионаж и хранение взрывчатки

В Херсонской области женщине дали 12 лет за шпионаж и хранение взрывчатки

В Херсонской области 52-летнюю местную жительницу Светлану Шевчук приговорили к 12 годам лишения свободы за хранение взрывчатки и шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Суд выяснил, что весной прошлого года женщина собирала сведения о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава российской армии, которые направила украинской разведке, отметили в ведомстве.

Кроме того, Шевчук получала от украинских кураторов различные взрывчатые вещества и устройства, а также компоненты к ним. Впоследствии они были изъяты.

По решению суда, женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ей придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

16 мая сообщалось, что в Луганской народной республике сотрудники регионального управления ФСБ России задержали жителя Украины, подозреваемого в шпионаже. Мужчина признался, что передавал информацию о размещении российских военных подразделений спецслужбам Украины по просьбе своей супруги, которая находится на территории, контролируемой украинскими военными. По его словам, она оказывала на него давление, угрожая запретить ему общение с детьми.

Ранее в Калининградской области задержали мужчину за съемку стратегических объектов.