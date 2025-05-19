На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Херсонской области лишили свободы за шпионаж и хранение взрывчатки

В Херсонской области женщине дали 12 лет за шпионаж и хранение взрывчатки
close
Прокуратура Херсонской области

В Херсонской области 52-летнюю местную жительницу Светлану Шевчук приговорили к 12 годам лишения свободы за хранение взрывчатки и шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Суд выяснил, что весной прошлого года женщина собирала сведения о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава российской армии, которые направила украинской разведке, отметили в ведомстве.

Кроме того, Шевчук получала от украинских кураторов различные взрывчатые вещества и устройства, а также компоненты к ним. Впоследствии они были изъяты.

По решению суда, женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ей придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

16 мая сообщалось, что в Луганской народной республике сотрудники регионального управления ФСБ России задержали жителя Украины, подозреваемого в шпионаже. Мужчина признался, что передавал информацию о размещении российских военных подразделений спецслужбам Украины по просьбе своей супруги, которая находится на территории, контролируемой украинскими военными. По его словам, она оказывала на него давление, угрожая запретить ему общение с детьми.

Ранее в Калининградской области задержали мужчину за съемку стратегических объектов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами