На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинец передал Киеву адрес военного коменданта в российском регионе

ФСБ: украинец передал Киеву данные о месте жительства военного коменданта в ЛНР
close
ФСБ РФ

Задержанный по подозрению в шпионаже гражданин Украины, проживающий в Кременском районе Луганской народной республики (ЛНР), признался, что передал украинской стороне информацию о месте проживания военного коменданта Кременной. Видео с показаниями задержанного распространил Центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

По его словам, он узнал, где проживает комендант, из разговора местных жителей.

«Я мимо проходил этого дома, где он проживает, и людей слышал, как они общаются между собой [о том], где проживает [комендант]», — рассказал он.

Задержанный передал координаты этого дома некому Данилу, который, по его словам, является либо украинским военным, либо сотрудничает с Вооруженными силами Украины.

По словам мужчины, таким образом он хотел помочь украинской армии.

29 мая ФСБ сообщила, что украинца 1998 года рождения арестовали в Луганской народной республике по подозрению в передаче Киеву данных о местах расположения российских войск. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее украинский военкомат сравнил службу в ВСУ с игрой в Minecraft.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами