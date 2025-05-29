Украинец передал Киеву адрес военного коменданта в российском регионе

Задержанный по подозрению в шпионаже гражданин Украины, проживающий в Кременском районе Луганской народной республики (ЛНР), признался, что передал украинской стороне информацию о месте проживания военного коменданта Кременной. Видео с показаниями задержанного распространил Центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

По его словам, он узнал, где проживает комендант, из разговора местных жителей.

«Я мимо проходил этого дома, где он проживает, и людей слышал, как они общаются между собой [о том], где проживает [комендант]», — рассказал он.

Задержанный передал координаты этого дома некому Данилу, который, по его словам, является либо украинским военным, либо сотрудничает с Вооруженными силами Украины.

По словам мужчины, таким образом он хотел помочь украинской армии.

29 мая ФСБ сообщила, что украинца 1998 года рождения арестовали в Луганской народной республике по подозрению в передаче Киеву данных о местах расположения российских войск. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

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