Рособрнадзор после инцидента в московской школе запретил круглые столы на ЕГЭ

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами после инцидента в московской школе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В Рособрнадзоре отметили, что жалоба поступила из пункта проведения экзамена (ППЭ) в Москве по поводу организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории. В сообщении говорилось, что в двух аудиториях экзаменующиеся сидели за одним столом с работниками ППЭ.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — заявили в ведомстве.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.