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В Тюмени разработали план эвакуации населения в военное время

Мэрия Тюмени разработала план эвакуации жителей города в военное время
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мэрия Тюмени разработала план эвакуации жителей города в военное время. Проект постановления размещен на сайте городской администрации.

Отмечается, что в случае эвакуации местных жителей будут ждать на сборных пунктах и вывозить на общественном транспорте. Сборные пункты будут работать круглосуточно.

«Эвакуируемое население обязано взять с собой документы, личные вещи (ручную кладь) с расчетом на длительное пребывание в безопасном районе, продукты питания на 2-3 дня», — говорится в проекте постановления.

Ответственными за эвакуацию населения назначат чиновников и представителей бизнеса, средства выделят из бюджета.

До этого глава города Алексей Клемешов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что почти все население города Льгов в Курской области, которое ранее покидало свои дома из-за обострения ситуации на границе, уже вернулось обратно.

Ранее в Сумской области прошла масштабная эвакуация населения.

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