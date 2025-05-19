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В Сумской области прошла масштабная эвакуация населения

В Сумской области сообщили об эвакуации 65% населения 202 населенных пунктов
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Из 202 населенных пунктов Сумской области Украины эвакуировали 65% населения. Об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Григоров, сообщает украинский телеканал «Общественное».

По его словам, из региона вывезли порядка 56 тысяч человек, включая 804 ребенка. Чиновник уточнил, что речь идет о людях, подлежащих обязательной эвакуации.

Сумская область граничит с Курской областью. 26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы из КНДР.

Позже первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Он пояснил, что освобожденные от оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Курской области продолжают находиться под обстрелом и угрозой налета украинских беспилотников.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

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