На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Установлена личность второго погибшего при взрыве в Ставрополе

СК: второй погибший при взрыве в Ставрополе был знакомым Гурциева
close
Максим Блинов/РИА Новости

Второй погибший в результате взрыва в Ставрополе был знакомым ветерана специальной военной операции (СВО), участника программы «Время Героев» и заместителя главы города Заура Гурциева. Об этом сообщили в Telegram-канале управления СК по региону.

В публикации говорится, что второй погибший парень 29 лет является местным жителем.

После происшествия следователи провели осмотр места происшествия. В ходе осмотра были назначены судебные экспертизы. На данный момент принимаются все меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В СК подтвердили, что на данный момент рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе теракт. Помимо этого, было установлено, что причиной взрыва послужило использование самодельной взрывчатки.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Спустя сутки в сети появилось видео момента подрыва. На кадрах можно заметить, как неизвестный подходит к Гурциеву, они говорят несколько секунд, после чего прямо перед камерой раздается взрыв.

Ранее стало известно, что мужчину, подорвавшего ветерана СВО, могли использовать «втемную».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами