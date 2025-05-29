Установлена личность второго погибшего при взрыве в Ставрополе

СК: второй погибший при взрыве в Ставрополе был знакомым Гурциева

Второй погибший в результате взрыва в Ставрополе был знакомым ветерана специальной военной операции (СВО), участника программы «Время Героев» и заместителя главы города Заура Гурциева. Об этом сообщили в Telegram-канале управления СК по региону.

В публикации говорится, что второй погибший парень 29 лет является местным жителем.

После происшествия следователи провели осмотр места происшествия. В ходе осмотра были назначены судебные экспертизы. На данный момент принимаются все меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В СК подтвердили, что на данный момент рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе теракт. Помимо этого, было установлено, что причиной взрыва послужило использование самодельной взрывчатки.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Спустя сутки в сети появилось видео момента подрыва. На кадрах можно заметить, как неизвестный подходит к Гурциеву, они говорят несколько секунд, после чего прямо перед камерой раздается взрыв.

Ранее стало известно, что мужчину, подорвавшего ветерана СВО, могли использовать «втемную».