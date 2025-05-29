Власти США намерены отзывать визы китайских студентов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет отзывать визы студентов из Китая, в том числе тех, кто связан с Компартией КНР и обучается на критически важных специальностях. Заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента.

«Государственный департамент США будет работать с Министерством внутренней безопасности, чтобы агрессивно отзывать визы для китайских студентов, включая тех, кто связан с Коммунистической партией Китая или учится в критических областях», — говорится в заявлении.

Рубио добавил, что власти США также пересмотрят визовые критерии для будущих заявителей из КНР, включая Гонконг.

До этого газета Politico сообщала, что руководство Соединенных Штатов временно остановило проведение собеседований на визы для студентов.

По данным журналистов, это происходит на фоне того, что Белый дом изучает возможность введения обязательной проверки соцсетей иностранцев, которые подают заявления на учебу в США.

Ранее Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам.