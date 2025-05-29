В ВМС Южной Кореи прокомментировали крушение патрульного самолета

Воздушно-морские силы (ВМС) Республики Корея расследуют крушение патрульного самолета. Судьба четырех человек, находившихся на борту, пока неизвестна, сообщает агентство «Рёнхап».

«Примерно в 13:43 (7:43 мск) самолет, вылетевший с базы в Пхохане для проведения учебного полета, потерпел крушение неподалеку от базы по неустановленной причине», — заявили в ВМС Южной Кореи.

Там добавили, что точные обстоятельства аварии и сведения о возможных потерпевших выясняются.

Инцидент произошел 29 мая в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее. Сначала сообщалось, что крушение потерпел небольшой гражданский самолет. Однако позже появилась уточняющая информация, что это был патрульный самолет ВМС Южной Кореи.

На борту находились четыре человека.

По данным агентства «Рёнхап», самолет потерпел крушение на горе. Очевидцы крушения сообщили, что видели дым, который поднимался с места происшествия.

Ранее в Южной Корее пассажирский самолет выкатился за полосу и загорелся.