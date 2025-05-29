В Якутии у воспитанников дошкольной группы выявили пищевое отравление

В Якутии у воспитанников дошкольной группы в Хангаласском районе выявили симптомы отравления. Об этом сообщает прокуратура республики.
В связи с выявлением симптомов кишечного отравления у ряда воспитанников дошкольной группы «Колосок» Качикатской средней школы им. С.П. Барашкова районная прокуратура организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами выехали на место происшествия.
В ходе проверки будет оценено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья. По результатам проверки в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
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