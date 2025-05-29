В Якутии у воспитанников дошкольной группы выявили пищевое отравление

Прокуратура: в Якутии у детей в дошкольной группе выявили пищевое отравление

В Якутии у воспитанников дошкольной группы в Хангаласском районе выявили симптомы отравления. Об этом сообщает прокуратура республики.

В связи с выявлением симптомов кишечного отравления у ряда воспитанников дошкольной группы «Колосок» Качикатской средней школы им. С.П. Барашкова районная прокуратура организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами выехали на место происшествия.

В ходе проверки будет оценено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья. По результатам проверки в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

29 мая сообщалось, что ДНК сальмонелл обнаружена у одного работника кафе «Шаурма на углях» в Братске, где отравились 11 человек.

28 мая сообщалось, что на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров.

Ранее суд приостановил работу кухни отеля около одного из московских аэропортов.