Суд приостановил работу кухни отеля около одного из московских аэропортов

Щербинский суд Москвы на три месяца приостановил работу кухни гостиницы Vnukovo Village Park Hotel & SPA за нарушение санитарных норм. Об этом пишет РИА Новости.

Как пишет агентство, Роспотребнадзор ранее начал проверку после поступления жалобы на кишечную инфекцию у ребенка, который жил в этой гостинице.

«Постановлением суда ИП Хумадова Аминат Вахаевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения)», — сказали в суде.

Там добавили, что на кухне гостиницы нашли серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В начале мая этого года в Саратове кафе закрыли на 60 суток после 10 случаев отравления среди посетителей. Речь идет о заведении «Грузинская лавка», расположенном на проспекте Столыпина. С 2 мая, кафе не работает, так как в ходе проверки, прошедшей в конце апреля, специалисты нашли ряд нарушений, включая несоблюдение требований по хранению и приготовлению пищевых продуктов, а также отсутствие медосмотра у некоторых сотрудников, а у двух работников в крови были выявлены антитела к бактерии сальмонеллы.

Ранее три школьницы отравились спиртным и веществами на концерте рэперов в Петербурге.