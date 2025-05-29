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Роспотребнадзор провел лабораторное исследование после отравления шаурмой в Братске

ДНК сальмонелл нашли у сотрудника кафе в Братске, где отравились 11 человек
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Shutterstock/FOTODOM

ДНК сальмонелл обнаружена у одного работника кафе «Шаурма на углях» в Братске, где отравились 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора Иркутской области.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования произошедшего отравления были отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды, а также биологического материала от пострадавших и персонала кафе для лабораторных исследований.

Также ДНК сальмонелл выявили у пяти заболевших, рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в деятельности кафе выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства.

26 мая в городе Братске Иркутской области возбудили уголовное дело после того, как несколько человек попали в больницу с отравлением после посещения одного из заведений общепита.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью с жалобами, характерными для пищевой токсикоинфекции — среди симптомов отмечались тошнота, рвота, высокая температура и диарея.

Ранее во Владивостоке отравились более десяти студентов.

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