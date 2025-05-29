На одной из линий метро в Москве увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии столичного метро временно увеличили из-за человека, оказавшегося на путях. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

Заявление было опубликовано в 6:38 мск. Какие-либо подробности в тексте не приводятся.

19 мая в Главном управлении министерства внутренних дел РФ по Республике Татарстан сообщили, что житель Казани спрыгнул на пути на станции метро «Проспект Победы», чтобы сделать селфи. По информации ведомства, в тот момент мужчина находился под воздействием наркотических веществ. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел.

Впоследствии в отношении гражданина были составлены административные протоколы по двум статьям. Речь идет об употреблении наркотических средств без назначения врача и нарушении требований транспортной безопасности.

17 мая на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил на эскалаторе мать и ее четырехлетнего сына. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом надколенника и многочисленные ушибы. У ребенка была повреждена рука.

Ранее в Нижнем Новгороде оцепили станцию метро из-за подозрительного чемодана.