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В Петербурге пьяный мужчина сбил мать с ребенком на эскалаторе в метро

В метро Петербурга на эскалаторе пострадали женщина с ребенком
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Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге на станции метро «Чернышевская» нетрезвый мужчина сбил на эскалаторе женщину с ребенком, сообщает 78.ru.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 17 мая, когда 41-летняя женщина вместе с четырехлетним сыном стоя ехала на эскалаторе. В этот момент на них сверху упал пьяный мужчина. Он тут же скрылся с места происшествия.

Согласно публикации, у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом надколенника, ушибы поясничного отдела позвоночника, многочисленные ссадины на голове и ушибы. У ее ребенка повреждена рука.

12 мая в Москве женщине тоже понадобилась помощь медиков после того, как на нее в метро упал человек. Это произошло на станции «Анино». Нетрезвый 62-летний мужчина ехал на эскалаторе, но в какой-то момент он упал на женщину, которая тоже была в состоянии алкогольного опьянения. В результате медики госпитализировали пострадавшую, у нее диагностировали открытый перелом голени, ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Ранее в уссурийском ТЦ ребенку оторвало пальцы на эскалаторе.

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