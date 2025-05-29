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Ограничения ввели в аэропорту Внуково

Росавиация: временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в московском аэропорту Внуково. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Также мэр российской Москвы Сергей Собянин заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на Москву.

Вечером 28 мая Кореняко сообщил, что аэропорты Московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, отправляют и принимают самолеты.

По данным на 18:00 по московскому времени, с запасных аэродромов в аэропорты первоначального назначения вылетел 51 самолет. По сравнению с информацией на 10:00, на 83% снизилось число рейсов на вылет с задержкой более двух часов.

Кореняко добавил, что скоплений пассажиров, очередей на вход в аэропорты нет.

Ранее столичный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов.

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