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В Росавиации прокомментировали работу московских аэропортов

Росавиация: скоплений пассажиров и очередей в московских аэропортах нет
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Максим Блинов/РИА Новости

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, отправляют и принимают самолеты.

Он отметил, что расписание рейсов стабилизировано.

По данным на 18:00 по московскому времени, с запасных аэродромов в аэропорты первоначального назначения вылетел 51 самолет. По сравнению с информацией на 10:00, на 83% снизилось число рейсов на вылет с задержкой более двух часов.

Кореняко добавил, что скоплений пассажиров, очередей на вход в аэропорты нет.

Днем он также сообщил, что в Москве аэропорты работают в штатном режиме, принимают и отправляют рейсы. По данным канала, на момент 12:00 по московскому времени с запасных аэродромов в воздушные гавани первоначального назначения вылетел 41 самолет (75% лайнеров от общего количества ВС, ушедших на запасные аэродромы). Кроме того, на 40% снизилось количество рейсов, которые задержаны на более чем два часа.

Ограничения во всех аэропортах столицы были сняты рано утром 28 мая.

Ранее столичный аэропорт предупредил о возможных задержках рейсов.

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