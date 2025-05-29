Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили автомобили

РИА Новости: обломки сбитого в Одинцово дрона повредили две автомашины

Обломки сбитого в подмосковном Одинцово беспилотника повредили два автомобиля. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает РИА Новости.

По их словам, около 1.50 мск в небе произошла яркая вспышка, после чего прозвучал взрыв. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, дороги возле места падения усеяны осколками стекол, предположительно, выбитых ударной волной. Во дворе одного из жилых комплексов видны автомашины с поврежденными кузовами и стеклами.

29 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник повредил здание на проспекте Вернадского в Москве.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевшие к Москве.

Поздним вечером 28 мая Telegram-канал Mash сообщил, что системы ПВО начали сбивать украинские беспилотники над городом Ельцом в Липецкой области.

Ранее военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ для ударов по России.