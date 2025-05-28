Жители Липецкой области стали свидетелями атаки дронов ВСУ

Системы ПВО сбивают украинские беспилотники над городом Елец в Липецкой области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, местные жители слышали хлопки и видели в небе вспышки. Отмечается, что в регионе действует красный уровень опасности атаки БПЛА.

23 мая в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома. В поселке ТЭЦ из-за атаки БПЛА пострадали около 30 квартир, которые оказались завалены осколками.

И.о. главы Ельца Вячеслав Жабин заявил, что к восстановлению домов, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, привлекли представителей бизнеса.

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