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Военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ для ударов по России

Военный эксперт Кнутов: ВСУ используют новую тактику ударов беспилотниками по РФ
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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новую тактику при атаках беспилотниками на регионы России. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, тактика заключается в том, что украинские военные направляют рой кустарно собранных дронов на российские установки противовоздушной обороны (ПВО), а основной западный беспилотник со взрывчаткой направляют на жилой дом или предприятие.

«При таких налетах все цели перехватить очень сложно, прорыв какого-то числа беспилотников обязательно будет», — заявил Кнутов.

По словам военного эксперта, для минимизации рисков следует переносить в европейскую часть России дополнительные силы ПВО, поскольку частота налетов будет увеличиваться.

Помимо этого, специалист призвал наращивать производство оборонительных систем, а также запускать курсы по подготовке квалифицированных кадров в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные работают над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Ее необходимость он объяснил атаками ВСУ на Курскую, Брянскую и Белгородскую области, подчеркнув, что украинские военнослужащие открывают огонь по жилым домам и мирному населению. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил на вопрос, обсуждали ли с Киевом на переговорах атаки БПЛА на Россию.

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