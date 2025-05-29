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Средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

Собянин: средства ПВО уничтожили три БПЛА, атаковавших Московский регион
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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет», — сообщил он.

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Поздним вечером 28 мая Telegram-канал Mash сообщил, что системы ПВО начали сбивать украинские беспилотники над городом Ельцом в Липецкой области.

23 мая в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. В результате атаки повреждения получили порядка 30 квартир.

Ранее военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ для ударов по России.

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