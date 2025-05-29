На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник повредил здание на проспекте Вернадского в Москве

Собянин: на месте падения обломков БПЛА серьезных повреждений и пострадавших нет
close
YuryKara/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотник повредил здание на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что серьезных повреждений и пострадавших в доме нет. Сейчас на месте падения обломков дрона работают оперативные службы.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили три дрона, летевшие к Москве.

Поздним вечером 28 мая Telegram-канал Mash сообщил, что системы ПВО начали сбивать украинские беспилотники над городом Ельцом в Липецкой области.

По данным журналистов, местные жители слышали хлопки и видели в небе вспышки. Отмечается, что в регионе действует красный уровень опасности атаки БПЛА.

23 мая в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома. В поселке ТЭЦ из-за атаки БПЛА пострадали около 30 квартир, которые оказались завалены осколками.

Ранее Минобороны РФ сообщило о кратном увеличении числа атак ВСУ на Россию после 20 мая.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами