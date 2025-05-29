Собянин: на месте падения обломков БПЛА серьезных повреждений и пострадавших нет

Беспилотник повредил здание на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что серьезных повреждений и пострадавших в доме нет. Сейчас на месте падения обломков дрона работают оперативные службы.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили три дрона, летевшие к Москве.

Поздним вечером 28 мая Telegram-канал Mash сообщил, что системы ПВО начали сбивать украинские беспилотники над городом Ельцом в Липецкой области.

По данным журналистов, местные жители слышали хлопки и видели в небе вспышки. Отмечается, что в регионе действует красный уровень опасности атаки БПЛА.

23 мая в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома. В поселке ТЭЦ из-за атаки БПЛА пострадали около 30 квартир, которые оказались завалены осколками.

Ранее Минобороны РФ сообщило о кратном увеличении числа атак ВСУ на Россию после 20 мая.