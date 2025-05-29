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В российском городе третий день подряд выпадает снег

Снег третий день подряд выпал в регионах Сибири
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Третий день подряд снег выпал в Красноярске и пригородах, а также в Хакасии в ночь на четверг. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник и среду осадки в виде снега были зафиксированы в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской и Новосибирской областях, Хакасии.

Агентство уточнило, что в самом Красноярске снег уже растаял, однако его можно увидеть в пригороде.

О том, что в Сибири в ближайшие дни ожидаются снег и заморозки предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что 28–29 мая заморозки в Алтайском крае и в Томской области достигнут -3°C. Морозов также следовало ожидать жителям Кемеровской области, Хакасии и Тувы.

При этом 28 мая Вильфанд сообщил, что в Московской области жаркая погода продержится еще два дня, температура может достигать +30°C, а затем этот показатель начнет понижаться.

Ранее в Забайкалье из-за неблагоприятной погоды осложнилось тушение лесных пожаров.

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