В Забайкальском крае продолжает сохраняться сложная обстановка с лесными пожарами

Обстановка с лесными пожарами в Забайкальском крае продолжает оставаться крайне сложной. Об этом со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов сообщает Telegram-канал Chita.Ru.

В настоящее время очаги пожаров действуют на территориях Чернышевского, Красночикойского, Карымского, Тунгокоченского, Сретенского, Могочинского и Чарского лесничеств.

По словам заместителя начальника Читинской авиационной базы по летной службе Сергея Казакова, тушение пожаров стало еще сложнее из-за ветра, резкого повышения температуры и сухой погоды.

26 мая сообщалось, что в Забайкальском крае более 350 человек, включая государственных служащих, окажут помощь в тушении лесных пожаров.

В Забайкальском крае лес горит с начала мая. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — городу Чите. В районе села Смоленка, которое находится в 7 км от населенного пункта, загорелись дома в дачных кооперативах. На следующий день возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт Кадала. Как сообщили в федеральной Авиалесоохране, все пожары в регионе рукотворные.

Ранее в Забайкальском крае загорелась сопка.