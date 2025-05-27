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В Забайкальском крае продолжает сохраняться сложная обстановка с лесными пожарами

В Забайкалье из-за неблагоприятной погоды осложнилось тушение лесных пожаров
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Министерство природных ресурсов Забайкальского края

Обстановка с лесными пожарами в Забайкальском крае продолжает оставаться крайне сложной. Об этом со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов сообщает Telegram-канал Chita.Ru.

В настоящее время очаги пожаров действуют на территориях Чернышевского, Красночикойского, Карымского, Тунгокоченского, Сретенского, Могочинского и Чарского лесничеств.

По словам заместителя начальника Читинской авиационной базы по летной службе Сергея Казакова, тушение пожаров стало еще сложнее из-за ветра, резкого повышения температуры и сухой погоды.

26 мая сообщалось, что в Забайкальском крае более 350 человек, включая государственных служащих, окажут помощь в тушении лесных пожаров.

В Забайкальском крае лес горит с начала мая. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — городу Чите. В районе села Смоленка, которое находится в 7 км от населенного пункта, загорелись дома в дачных кооперативах. На следующий день возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт Кадала. Как сообщили в федеральной Авиалесоохране, все пожары в регионе рукотворные.

Ранее в Забайкальском крае загорелась сопка.

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