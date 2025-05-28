На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре рассказали о грядущих заморозках в Сибири

Вильфанд: в Сибири ожидаются заморозки, снег и ветер
close
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В Сибири в ближайшие дни ожидаются снег и заморозки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что 28–29 мая заморозки в Алтайском крае и в Томской области достигнут -3°C , в Новосибирской области — -4°C, в республике Алтай, в Кемеровской области, в центральной зоне Красноярского края и в Хакасии — -5–7°C , в Туве — -2°C.

Ученый подчеркнул, что в ряде сибирских регионов прогнозируются сильные осадки, дождь в горах с мокрым снегом, крупный град, ветер до 22–25 м/с. На озере Байкал порывы ветра могут достигать 36 м/с.

28 мая Вильфанд сообщил, что в Московской области жаркая погода продержится еще два дня, температура может достигать +30°C, а затем этот показатель начнет понижаться.

Накануне утром ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что впервые за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксирована так называемая субтропическая ночь — температура воздуха не опускалась ниже +19,2°C.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами