В Гидрометцентре рассказали о грядущих заморозках в Сибири

В Сибири в ближайшие дни ожидаются снег и заморозки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что 28–29 мая заморозки в Алтайском крае и в Томской области достигнут -3°C , в Новосибирской области — -4°C, в республике Алтай, в Кемеровской области, в центральной зоне Красноярского края и в Хакасии — -5–7°C , в Туве — -2°C.

Ученый подчеркнул, что в ряде сибирских регионов прогнозируются сильные осадки, дождь в горах с мокрым снегом, крупный град, ветер до 22–25 м/с. На озере Байкал порывы ветра могут достигать 36 м/с.

28 мая Вильфанд сообщил, что в Московской области жаркая погода продержится еще два дня, температура может достигать +30°C, а затем этот показатель начнет понижаться.

Накануне утром ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что впервые за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксирована так называемая субтропическая ночь — температура воздуха не опускалась ниже +19,2°C.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.