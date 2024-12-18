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В Сочи из-за сильных ливней сошло 13 оползней

Мэр Прошунин: в Сочи зафиксировано порядка 13 оползневых процессов

В Сочи из-за ливней сошло 13 оползней, повреждено восемь участков дорог. Об этом заявил глава администрации города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Самая сложная ситуация сейчас в Бестужевке, а также Семеновке. Транспортное сообщение с этим населенным пунктом в данный момент прервано», — заявил он.

По его словам, в городе были зафиксированы нарушения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. Мэр подчеркнул, что главной задачей является восстановление подачи света, газа и теплоснабжения. Прошунин отметил, что на данный момент специалисты проводят оценку последствий инцидента. На самых сложных участках введен режим ЧС.

До этого Прошунин заявил, что в Сочи вскоре в полном объеме заработают все горнолыжные курорты, снег в горах уже выпал. По его словам, в этот зимний сезон в городе рассчитывают принять рекордное число туристов. Мэр подчеркнул, что в Сочи «сделают все, чтобы гостям было комфортно отдыхать на курортах».

Ранее сообщалось, что в России установили новый рекорд в области внутреннего туризма.

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