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Вдовам участников СВО разрешат использовать авто до вступления в наследство

Госдума разрешает вдовам бойцов СВО использовать авто до вступления в наследство
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MAYA LAB/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о праве вдов участников СВО использовать их авто до вступления в наследство. Об этом пишет ТАСС.

«В случае фактического нахождения транспортного средства во владении третьих лиц, переживший супруг, являющийся сособственником в отношении транспортного средства, вправе истребовать его», — говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривается возможность вдовам бойцов СВО заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в отношении автомобиля на основании документов, выдаваемых нотариусом.

До этого сообщалось, что в России готовят льготную ипотеку под 2% для действующих военных и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также их семей. Как уточнил замкомитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ипотечная ставка под 2% будет действовать во всех регионах страны, причем не только для участников СВО, но и их супругов.

Ранее в Госдуме допустили амнистию для поджигателей — жертв мошенников после конца СВО в 2025 году.

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