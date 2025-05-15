В Госдуме допустили амнистию для поджигателей-жертв мошенников после конца СВО в 2025 году

После окончания СВО в России можно было бы провести амнистию для граждан, которые получили сроки по терроростическим статьям за преступления, совершенные по указке мошенников. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Последние несколько лет действительно участились случаи различных дестабилизирующих событий, таких как поджоги автомобилей — в основном либо полиции, либо прокуратуры. Некоторые пытаются поджигать отделы полиции или военкоматы, кто-то бросает бутылки с зажигательной смесью в отделения банков, были случаи, когда пытались поджечь здание ФСБ, то есть количество такого рода преступлений, которые могут быть квалифицированы как террористический акт, достаточно большое. Но при детальном изучении непосредственно тех, кто совершает эти террористические атаки, очевидно, что это не какие-то профессиональные террористы, состоящие в террористических ячейках, а это наши граждане, которых по той или иной причине вынудили совершить такого рода террористическую атаку. Поэтому я думаю, что после завершения специальной военной операции и ликвидации режима Зеленского возможно проведение по решению президента амнистии для такого рода преступников», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что под влияние мошенников чаще всего попадают либо пенсионеры, либо молодежь, которые не являются «идеологическими террористами». Свинцов также предположил, что военная операция России на Украине может закончиться уже в этом году.

«В основном это либо пожилые наши граждане, пенсионеры, либо это молодежь, которая была обманута путем различных манипуляций, в том числе психологического давления или с использованием социальной инженерии, когда дети попадают в такую среду, когда за их ведет несколько профессиональных человек и доводит до состояния, когда они уже готовы совершить теракт. Иногда у них предварительно воруют деньги, берут на них кредиты и под предлогом, что все эти деньги будут возвращены, заставляют фактически их совершить теракт. В текущей обстановке, когда Россия ведет войну с блоком НАТО, конечно, смягчение законодательства в области террористической опасности, я считаю, невозможно. Но после завершения специальной военной операции, а я уверен, что она завершится уже в этом году, поэтому в 2026 году вполне оправдано будет принятие решения об амнистии такого рода преступников, потому что они действительно попали под влияние и не являются идеологическими террористами. Это просто фактически глупые люди, которые поддаются внушению и влиянию извне», — добавил он.

До этого суд в Санкт-Петербурге приговорил 76-летнюю пенсионерку к 10 годам лишения свободы по статье о теракте. Женщина больше месяца общалась с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников банков и российских спецслужб. За это время на пенсионерку оформили кредиты, а потом она перевела мошенникам более полумиллиона рублей. В ноябре 2023 года фальшивый «сотрудник ФСБ» убедил петербурженку бросить «коктейль Молотова» в военкомат на набережной Фонтанки, она попала в стоявший рядом автомобиль – у него сгорела рамка около лобового стекла.

Ранее мошенники обманули народную артистку России Васильеву.