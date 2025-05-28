В Росавиации рассказали о работе аэропортов в Москве после ночной атаки БПЛА

В Москве аэропорты работают в штатном режиме, принимают и отправляют рейсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Расписание рейсов постепенно возвращается к плановому», — говорится в сообщении.

По данным канала, на момент 12:00 по московскому времени с запасных аэродромов в воздушные гавани первоначального назначения вылетел 41 самолет (75% лайнеров от общего количества ВС, ушедших на запасные аэродромы). Кроме того, на 40% снизилось количество рейсов, которые задержаны на более чем два часа.

Помимо этого, количество отмененных полетов выросло на 8%, до 67. В публикации подчеркивается, что с пассажирами работают сотрудники аэропортов и представители компаний-перевозчиков. Все спорные вопросы, по словам Кореняко, решают в пользу пассажиров.

Ограничения во всех аэропортах столицы были сняты рано утром 28 мая.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины. Он отметил, что глава государства Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.