В московских аэропортах сняли ограничения

В московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский с 07:15 мск сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал он.

Временные ограничения в Шереметьево были введены в 03:15 (мск), во Внуково и в Жуковском — в 1:10 (мск), в Домодедово — в 23:50 27 мая.

Ограничения действовали на фоне атаки БПЛА. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к столице были уничтожены уже более десяти дронов.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.