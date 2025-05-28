Появилось видео взрывов на строительном рынке в Московской области

Опубликовано видео со взрывами на строительном рынке в Солнечногорске

В сети появилось видео пожара на строительном рынке в Солнечногорске Московской области. Его публикует региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

«‎В настоящий момент его площадь составляет более 2 тыс. квадратных метров, силами пожарного подразделения идет тушение»‎, — сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что после ликвидации ЧП сотрудники проконтролируют установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным Telegram-канала «‎Осторожно, Москва», на месте начали взрываться бочки с краской.

Как сообщили ранее в Прокуратуре Московской области, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

До этого в МЧС рассказали, что площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров.

Telegram-канал SHOT отмечал, что самостоятельно из здания эвакуировались десять человек.

О пожаре на строительном рынке в Солнечногорске стало известно 28 мая. По данным SHOT, огонь полностью уничтожил магазин стройматериалов на улице Красной. Пламя перекинулось на рынок «Армения Маркет», и всю округу окутал густой черный дым.

Ранее Вильфанд предупредил о чрезвычайном классе пожароопасности в пяти округах России.