Площадь пожара в подмосковном Солнечногорске увеличилась до двух тысяч квадратов

Пожар на строительном рынке в Солнечногорске Московской области охватил 2,1 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«Происходит открытое горение на строительном рынке на площади 2100 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Telegram-канал SHOT отмечает, что самостоятельно из здания эвакуировались десять человек.

О пожаре на строительном рынке в Солнечногорске стало известно 28 мая. По данным SHOT, огонь полностью уничтожил магазин стройматериалов на улице Красной в Солнечногорске. Пламя перекинулось на рынок «Армения Маркет», и всю округу окутал густой черный дым.

До этого в Челябинске пожарные за 3,5 часа ликвидировали открытое горение на территории промзоны. По данным ведомства, там загорелись деревянные поддоны на открытой площадке и четыре грузовика. Огонь распространился на площади в 800 кв. м. В его тушении участвовали 70 пожарных и 24 единицы техники.

Ранее Вильфанд предупредил о чрезвычайном классе пожароопасности в пяти округах России.