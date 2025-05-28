Вильфанд предупредил о чрезвычайном классе пожароопасности в пяти округах России

В Центральном, Северо-Западном, Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах России в ближайшие дни прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Пятый класс пожароопасности ожидается в Архангельской и Вологодской областях, Республике Коми, в Алтайском крае и Томской области, отметил он.

Кроме того, высокий класс пожароопасности прогнозируется и в Бурятии, до конца месяца четвертый-пятый класс пожароопасности ожидается в Забайкалье, Амурской области и на юге Хабаровского края, рассказал синоптик.

Начиная с 30 мая, в Приморье и Якутии большая территория будет занята четвертым и пятым классом пожароопасности, уточнил он. В Хабаровском крае тоже будет пятый класс пожароопасности, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

В Забайкальском крае с начала мая горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — городу Чите. В районе села Смоленка, которое находится в 7 км от населенного пункта, загорелись дома в дачных кооперативах. На следующий день возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт Кадала. Как сообщили в федеральной Авиалесоохране, все пожары в регионе рукотворные.

В этом году пожароопасный сезон в регионе объявили еще 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. Тогда же был объявлен режим повышенной готовности, а затем в крае поэтапно ввели особый противопожарный режим. Уже 7 апреля в лесах Забайкалья был введен режим ЧС регионального характера, 23 апреля — федеральный режим ЧС.

Ранее стало известно, что чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье.