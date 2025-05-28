Володин поднял вопрос о повышении зарплат полицейским

В России необходимо решить вопрос с увеличением оплаты труда работникам органов внутренних дел — об этом в своем поручении также говорил президент России Владимир Путин. Об этом на пленарном заседании заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Правильно здесь нам решить вопрос увеличения оплаты труда работников органов внутренних дел, потому что полицейские стали сегодня одни из низкооплачиваемых <...> Есть поручение президента, оно должно быть исполнено. Заработная плата, денежное довольствие работников органов внутренних дел должны повысить, вот давайте мы выйдем на решение этой задачи», — заявил Володин.

Он напомнил, что сотрудники ОВД занимаются важной и сложной задачей — охраной безопасности российских граждан.

До этого стало известно, что средняя зарплата в России к концу 2025 года может составить порядка 100 тысяч рублей до вычета налогов.

За год этот показатель вырастет на 12%, поскольку в начале текущего года средняя зарплата составляла почти 89 тысяч рублей.

Ранее стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время.