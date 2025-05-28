Эксперты спрогнозировали рост средних зарплат до 100 тысяч рублей

«Известия»: средние зарплаты могут вырасти до 100 тысяч рублей к концу 2025 года

Средняя зарплата в России к концу 2025 года может составить порядка 100 тысяч рублей до вычета налогов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.

За год этот показатель вырастет на 12%, поскольку в начале текущего года средняя зарплата составляла почти 89 тысяч рублей, отметило издание. При этом за 2024-й среднее жалованье увеличилось быстрее — на 18%.

По информации «Известий», в настоящее время средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей в сферах добычи полезных ископаемых, IT и связи, научной и технической деятельности, финансах и страховании, строительстве, транспортировке и хранении.

19 мая независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что токари высокого разряда, стоматологи-имплантологи, пилоты и многие другие специалисты зарабатывают свыше 300 тысяч рублей в месяц. По ее словам, хирурги высокой квалификации в частных клиниках получают 300–500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи (собственная практика) — от 500 тысяч до 1 млн рублей и выше.

Ранее стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время.