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СК проверит обстоятельства смерти обманутого мошенниками профессора в Москве

СК: начата проверка после смерти в Москве профессора, обманутого аферистами
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Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства кончины московского профессора, обманутого мошенниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

«Главным следственным управлением СК России по Москве проводится проверка по факту гибели мужчины. Вместе с тем органами внутренних дел устанавливаются обстоятельства хищения указанных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки.

27 мая стало известно, что 79-летний московский профессор свел счеты с жизнью после того, как отдал мошенникам все накопления. Он приехал в гости к другу, мужчины сходили в баню и разошлись по разным комнатам. Утром приятель нашел профессора мертвым. В личных вещах погибшего следователи нашли копию документа о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Москвич отдал телефонным аферистам 52 млн рублей. Он 16 раз встречался с неизвестными и передавал деньги, а также продал две квартиры: одну на Ленинском проспекте, а вторую — на Вешняковской улице.

Ранее россиян предупредили о росте туристического мошенничества.

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