Мошенники обманули профессора МГУ на 52 млн рублей

Профессор МГУ за четыре месяца отдал мошенникам более 52 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Он встретился с курьерами 16 раз, отдав мошенникам все свои сбережения. Позже 77-летний мужчина рассказал полиции, что злоумышленники убедили его продать свои две квартиры: одну на Ленинском проспекте, а вторую — на Вешняковской улице.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Недавно в Москве мошенники стали обманывать пенсионеров по схеме с чисткой вентиляции. Из-за действий аферистов едва не пострадала узница концлагеря. К женщине пришли неизвестные, которые представились чистильщиками вентиляции и кондиционеров. Они пообещали сделать работу бесплатно, однако после этого стали требовать денег. Женщина не растерялась и прогнала их.

На этой неделе член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, что мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ».

Ранее в Тверской области предприниматель инвестировал в мошенников 5,4 млн рублей.